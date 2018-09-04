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Comprova

Mensagens sobre financiamentos do BNDES usam informações falsas

Oito de dez posts no Twitter sobre o tema têm informações falsas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 23:42

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 23:42

Reproduções de imagens de tuítes da conta Brasil em Fotos, que foi suspensa pelo Twitter, estão sendo compartilhadas pelo WhatsApp com informações sobre contratos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para obras no exterior durante os governos petistas de Lula e Dilma Rousseff. O Comprova verificou 10 desses tuítes e concluiu que oito deles usam informações falsas.
As informações foram checadas pelo projeto Comprova, uma coalizão formada por 24 empresas de comunicação para combater a desinformação na eleições presidencial. Esta verificação envolveu profissionais de GaúchaZH, Poder 360, Estadão, Gazeta do Povo, Nova Escola, UOL, revista piauí, Jornal do Commercio. Você pode sugerir informações para o Comprova verificar por meio do WhatsApp: (11) 97795-0022.
Mensagens sobre financiamentos do BNDES em obras no Exterior usam informações falsas Crédito: Reprodução
Para verificar o conteúdo, o Comprova entrou em contato com o BNDES, por meio de sua assessoria de imprensa, e conferiu os projetos de financiamento no exterior em seu Portal da Transparência.
Três imagens citaram obras que nunca receberam financiamento do banco: a Ferrovia Sarmiento, na Argentina; uma rede de gasodutos em Montevidéu, no Uruguai; e a ponte sobre o Rio Orinoco, na Venezuela. As postagens traziam inclusive valores dos supostos repasses. Outras duas imagens mencionaram obras que chegaram a ser contratadas com o BNDES, mas que foram canceladas e, por isso, nunca houve o desembolso de recursos: a Hidrelétrica de Laúca, em Angola, e uma termelétrica na República Dominicana.
Outras duas reproduções apresentaram obras que foram financiadas pela instituição brasileira. Mas os valores apontados eram incorretos. O Aeroporto de Nacala, em Moçambique, teve financiados US$ 125 milhões (e não US$ 200 milhões), e o Gasoduto San Martin, na Argentina, teve financiados US$ 468 milhões (e não US$ 2 bilhões).
O Porto de Mariel, em Cuba, também recebeu financiamento do BNDES. O banco, no entanto, nunca repassou valores para a construção de casas, como sugere a imagem que ilustra o tuíte.
Nessa sequência de mensagens, outras duas imagens apresentaram informações corretas. De fato, o BNDES financiou a Transvase Daule Vinces, no Equador, ao valor de US$ 136.970.400, e o sistema de tratamento de água de Paraná de Las Palmas, na Argentina, ao valor de US$ 293.866.536.

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