Mensagem no WhatsApp de que Haddad propõe legalizar pedofilia é falsa

Não é verdade que o candidato à Presidência da República pelo PT, Fernando Haddad, defenda a legalização da pedofilia, como sugere uma montagem de texto e fotografia que circula em redes sociais.

A checagem foi feita pelo projeto Comprova e, em suas diferentes etapas de verificação, envolveu profissionais de UOL, revista piauí, Poder360, Folha de S. Paulo, Estadão, SBT, Bandnews FM, Correio do Povo e Gazeta Online.

Projeto não torna a pedofilia um ato legal e nem tem participação de Haddad Crédito: Reprodução

A imagem, disseminada via Facebook e WhatsApp, mostra uma criança com a boca tapada por um homem e faz referência ao projeto de lei de número 236/2012, descrevendo-o como proposta de descriminalização da pedofilia no caso de relações sexuais com crianças maiores de 12 anos.

O Comprova verificou que o PL 236/2012 tramita no Congresso Nacional desde 2012, mas está parado desde o dia 6 de novembro de 2017. Sem qualquer relação com Haddad, a proposta estava sob a relatoria do ex-presidente e ex-senador José Sarney (MDB), mas mudou de mãos e agora está com o senador e candidato ao governo de Minas Gerais, Antonio Anastasia (PSDB).

proposta do Novo Código Penal que nada tem a ver com legalização de pedofilia  não há nem sequer o emprego da palavra "pedofilia" no texto. O projeto de lei em questão, além disso, trata de umaque nada tem a ver com legalização de pedofilia  não há nem sequer o emprego da palavra "pedofilia" no texto.

estupro de vulnerável" (no qual o eventual consentimento da vítima para relação sexual não livra o réu da acusação). A mudança no anteprojeto de lei, formulado por juristas e debatido por cerca de sete meses, se baseia no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que considera crianças aquelas pessoas que têm até 12 anos de idade incompletos. O projeto prevê, entre outras coisas, a redução de 14 anos para 12 anos no limite de idade da vítima na qualificação do crime de "" (no qual o eventual consentimento da vítima para relação sexual não livra o réu da acusação). A mudança no anteprojeto de lei, formulado por juristas e debatido por cerca de sete meses, se baseia no Estatuto da Criança e do Adolescente (), que considera crianças aquelas pessoas que têm até 12 anos de idade incompletos.

ex-senador Pedro Taques, da ex-senadora Ana Rita e do ex-senador Vital do Rêgo. Nenhum deles chegou a ser levado à votação. O mesmo entende Superior Tribunal de Justiça (STJ). Três pareceres, no entanto, defendem que seja mantida a idade de 14 anos: do, dae do. Nenhum deles chegou a ser levado à votação. O mesmoSuperior Tribunal de Justiça (STJ).

Além disso, a imagem viral falsa não faz parte do material de campanha distribuído pelo PT em seu site. A identidade visual da montagem falsa também não condiz com os logos da campanha petista do primeiro ou segundo turnos.

O site do ex-presidente Lula publicou um desmentido sobre o cartaz. "Quem cria leis federais são deputados federais ou senadores. O candidato do PT jamais exerceu qualquer cargo legislativo", diz o texto.

Haddad foi ministro da Educação de 2005 a 2012, nos governos petistas Lula e Dilma Rousseff; e prefeito da cidade de São Paulo de 2013 a 2016.

Integrantes do Comprova receberam a imagem com informações falsas por WhatsApp. A peça viral também foi encontrada em perfis pessoais no Facebook.