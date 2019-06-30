Menino morre ao ser lançado de janela por explosão em apartamento Crédito: Franklin de Freitas

Segundo informações da polícia, o garoto foi lançado contra a janela e caiu de uma altura de seis andares.

Ele chegou a ser atendido por um médico que estava no local, mas já havia sofrido uma parada cardiorrespiratória. O garoto então foi encaminhado de ambulância ao Hospital do Trabalhador, onde passou por uma cirurgia.

O hospital confirmou a morte do garoto no início desta tarde.

A explosão no apartamento provocou um incêndio, e outras três pessoas ficaram feridas -uma mulher, de 23 anos, e dois homens, de 27 e 30 anos. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Universitário Evangélico, duas delas em estado grave, segundo o Corpo de Bombeiros.

O prédio, que fica no bairro Água Verde, foi evacuado e isolado até que engenheiros atestem as condições de segurança da edificação. A Defesa Civil de Curitiba foi acionada para remanejar os moradores.