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Segurança

Menino de dez anos morre após ser baleado na cabeça no Rio

A criança estaria mexendo em uma arma que encontrou na laje de casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2018 às 19:13

Publicado em 25 de Fevereiro de 2018 às 19:13

Marlon Andrade, de 10 anos, morto após ser atingido por um tiro na cabeça no Pavão-Pavãozinho Crédito: Reprodução
Uma criança de dez anos não resistiu após ser baleada na cabeça na comunidade do Cantagalo, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Identificado como Marlon Andrade, de 10 anos, ele foi atingido no momento em que estava em uma residência na favela, na noite deste sábado. A Polícia Civil apura o caso.
Ferido, o menino chegou a ser socorrido e levado para o Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, também na Zona Sul, mas morreu na unidade. Posteriormente, um adolescente de 17 anos foi apreendido na comunidade por ter envolvimento na morte da criança.
As circunstâncias ainda não estão claras: a polícia investiga de onde partiu o disparo que matou a criança, além do fato de uma arma estar em posse de jovens que sequer tinham completado a maioridade. Aos agentes, o adolescente apreendido relatou que o "tiro foi acidental".
O adolescente chegou a ser agredido por moradores. Ele também foi levado para o Miguel Couto, segundo policiais, onde recebeu atendimento médico antes de ser liberado e levado para a 12ª DP (Copacabana). O jovem alega que deixou a arma em uma laje e, quando voltou, duas crianças estavam mexendo no armamento.
Não se sabe ainda se ele chegou a atirar na criança ou se a arma disparou quando ele tentava recuperá-la. Com ele a polícia apreendeu uma pistola calibre 9mm com nove cartuchos.
Ainda de acordo com a polícia, não houve registro de tiroteios ou confrontos na comunidade no momento em que Marlon foi atingido.

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