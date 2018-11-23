Menino de 9 anos morre após ser atingido por bala perdida

Complexo do Alemão Crédito: Agência O Globo

Um menino de 9 anos morreu após ser atingido no peito por uma bala perdida nesta quinta-feira, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, a vítima deu entrada já inconsciente no Posto de Atendimento Médico (PAM) de Rodolfo Roco, em Del Castilho, também na Zona Norte, por volta das 18h.

Identificado como João Victhor Valle Dias, a criança foi levada de carro por socorristas, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o menino estava numa área de risco e de difícil acesso conhecida como Beco do Te Contei, na comunidade da Fazendinha.

O pai da vítima disse aos policiais que seu filho estava na laje da casa onde vivia com a mãe no momento em que um disparo atingiu sua região toráxica.

Segundo o comando da UPP Fazendinha, não houve confronto envolvendo policiais da unidade ou operação. Não foi possível identificar a origem do disparo. A ocorrência foi encaminhada para a 44ª DP e para a Delegacia de Homicídios, que apura o caso e deve ainda ouvir parentes de João Victhor.

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