Menino de 2 anos é atacado por sucuri de 6 metros na margem de rio

Uma criança de dois anos foi atacada por uma sucuri amarela de seis metros em uma fazenda de Vicentinópolis, em Goiás, no sábado (18).
O menino estava brincando quando os pais, que trabalhavam nas proximidades, ouviram gritos e foram até o local. Ao ver a cobra atacando a criança, a mãe começou a gritar por socorro. As informações são da Polícia Militar de Goiás.
Uma equipe de patrulhamento do Batalhão Rural da PM também ouviu os gritos e foi ver o que acontecia. Quando chegaram ao local, os agentes viram a cobra enrolada no garoto.
Os policiais tentaram salvar a criança sem machucar o animal, mas não conseguiram. Sem outra alternativa, os agentes abateram a sucuri.
Após o resgate, a criança foi levada para o Hospital Municipal de Vicentinópolis, onde foi atendida. O menino foi submetido a exames e foi constatado que ele não teve ferimentos graves ele sofreu uma mordida no braço, mas não foi profunda.
A sucuri amarela não tem veneno. Essa espécie de réptil tem muita força e mata suas presas por asfixia.