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Rio de Janeiro

Menino de 11 anos morre após ser baleado no Complexo da Maré

O menino chegou a ser socorrido na UPA da Maré e, depois, transferido para o Hospital Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 16:56
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
Um menino de 11 anos morreu após ser baleado acidentalmente por outro menor de idade no conjunto de favelas da Maré, na zona norte do Rio. O garoto chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não sobreviveu.
Segundo a Polícia Militar, policiais do 5.º BPM (Praça da Harmonia) estiveram no Hospital Municipal Souza Aguiar para averiguar a entrada de uma criança baleada por arma de fogo.
No local, os policiais foram informados que o menino Kauan Vitor teria sido atingido em frente a sua residência, no Complexo da Maré.
Ainda segundo o que foi relatado aos policiais, o disparo teria sido realizado acidentalmente por outro menor de idade, que manuseava a arma.
Até o momento, o suposto autor do tiro não foi localizado.
Pela manhã, a Secretaria Municipal da Saúde confirmou o falecimento do menino.

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