Menino de 11 anos morre após ser baleado no Complexo da Maré

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação

Um menino de 11 anos morreu após ser baleado acidentalmente por outro menor de idade no conjunto de favelas da Maré, na zona norte do Rio. O garoto chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não sobreviveu.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 5.º BPM (Praça da Harmonia) estiveram no Hospital Municipal Souza Aguiar para averiguar a entrada de uma criança baleada por arma de fogo.

No local, os policiais foram informados que o menino Kauan Vitor teria sido atingido em frente a sua residência, no Complexo da Maré.

Ainda segundo o que foi relatado aos policiais, o disparo teria sido realizado acidentalmente por outro menor de idade, que manuseava a arma.

Até o momento, o suposto autor do tiro não foi localizado.