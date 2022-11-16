Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Menino de 11 anos é baleado na cabeça ao voltar de aniversário no RJ
Dentro de carro

Menino de 11 anos é baleado na cabeça ao voltar de aniversário no RJ

Criança estava no banco traseiro do carro da família, quando suspeito, em outro veículo, abriu fogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2022 às 08:08

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 08:08

A criança está internada em estado grave no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes
A criança está internada em estado grave no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes Crédito: Reprodução/Governo do Rio de Janeiro
Um menino de 11 anos foi atingido por um tiro na cabeça quando voltava de uma festa de aniversário com a família em um carro na noite de domingo (13) em São João de Meriti (RJ), na Baixada Fluminense.
Segundo testemunhas, o atirador estava em outro veículo e abriu fogo, atingindo a criança no banco traseiro. A motivação do crime ainda não foi esclarecida pela polícia.
Segundo testemunhas, o carro do atirador ficou lado a lado com o outro veículo, que desacelerou ao passar por uma lombada. Ainda de acordo com pessoas que presenciaram o crime, o autor do tiro olhou para o veículo antes atirar.
Após ser levado a uma unidade de saúde, o garoto foi transferido ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, onde passou por cirurgia. O estado de saúde da vítima é considerado grave.
Menino de 11 anos é baleado na cabeça e está internado em estado grave
Menino de 11 anos é baleado na cabeça e está internado em estado grave Crédito: Reprodução
Nas redes sociais, há grupos fazendo correntes para pedir por doação de sangue.
O que diz a polícia. Três testemunhas foram ouvidas pela Polícia Civil no dia do crime, incluindo o condutor e um ocupante do veículo. De acordo com a entidade, foi feita perícia no carro atingido pelo tiro e há diligências em andamento para identificar o autor do disparo. O caso está sendo investigado pela 64ª Delegacia de Polícia (São João de Meriti).
Procurada, a PM-RJ (Polícia Militar do Rio de Janeiro) disse que não houve confronto envolvendo a polícia no local onde o menino foi baleado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A duplicação da BR 262 e os desafios das desapropriações
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados