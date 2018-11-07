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Menina morre após ser picada por escorpião em São Paulo

Maria Eduarda de Araújo Pigatto, de 10 anos, ainda chegou a ser socorrida nesta quarta-feira, mas morreu antes de receber o soro

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 19:41
Em 2018, foram registrados 11,5 mil casos de ataques de escorpião em São Paulo Crédito: Reprodução - Tv Gazeta Sul
Mais uma criança morreu vítima de picada de escorpião no interior paulista. Maria Eduarda de Araújo Pigatto, de 10 anos, se preparava para ir à escola em Santa Bárbara d'Oeste na manhã desta quarta-feira (07), quando, segundo familiares, foi picada no pé. Ao se abaixar ver o que ocorria teria sido atingida de novo pelo bicho, dessa vez na mão.
A família reside no Jardim Europa e levou a criança até o Pronto-Socorro Doutor Edson Mano, na Vila Maria. Segundo a prefeitura, a menina chegou às 6h15 ao local, que não tinha o soro antiescorpiônico. Foi feita a solicitação a um hospital de Americana (SP), mas a criança morreu às 7h45, antes que ele fosse aplicado.
A prefeitura alega ter seguido o protocolo e que "a paciente foi atendida pela equipe médica, com realização de bloqueio e demais procedimentos de emergência".
OUTROS CASOS 
Segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, somente no primeiro semestre desta ano, foram registrados 11,5 mil casos de ataques de escorpião no Estado. Além de Maria Eduarda, de Santa Bárbara d'Oeste, houve registros de óbitos de crianças em cidades como Sumaré (SP), Barra Bonita (SP), Miguelópolis (SP), Araçatuba (SP) e Bauru (SP).

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