Menina morre após ser picada por escorpião em São Paulo

Em 2018, foram registrados 11,5 mil casos de ataques de escorpião em São Paulo Crédito: Reprodução - Tv Gazeta Sul

Mais uma criança morreu vítima de picada de escorpião no interior paulista. Maria Eduarda de Araújo Pigatto, de 10 anos, se preparava para ir à escola em Santa Bárbara d'Oeste na manhã desta quarta-feira (07), quando, segundo familiares, foi picada no pé. Ao se abaixar ver o que ocorria teria sido atingida de novo pelo bicho, dessa vez na mão.

A família reside no Jardim Europa e levou a criança até o Pronto-Socorro Doutor Edson Mano, na Vila Maria. Segundo a prefeitura, a menina chegou às 6h15 ao local, que não tinha o soro antiescorpiônico. Foi feita a solicitação a um hospital de Americana (SP), mas a criança morreu às 7h45, antes que ele fosse aplicado.

A prefeitura alega ter seguido o protocolo e que "a paciente foi atendida pela equipe médica, com realização de bloqueio e demais procedimentos de emergência".

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