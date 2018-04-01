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Criminalidade

Menina de 2 anos morre em tentativa de assalto no Rio de Janeiro

Policiais do 33º BPM fazem buscas pelos criminosos

Publicado em 31 de Março de 2018 às 21:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2018 às 21:37
Carro em que Brenda Valentina Alves Oliveira Aleixo, de 2 anos, estava quando foi atingida pelo tiro Crédito: Divulgação
Brenda Valentina Alves Oliveira Aleixo, de 2 anos, morreu após ser baleada na cabeça em uma tentativa de assalto em Mangaratiba, na manhã deste sábado (31). A menina estava com os pais no carro, perto do Morro do Chapéu, em Conceição de Jacareí/RJ, quando bandidos tentaram levar o veículo.
Segundo testemunhas, os pais da criança teriam arrancado com o carro após o anúncio do assalto. Os criminosos atiraram e acertaram a menina.
A pequena Brenda foi levada para a UPA de Conceição de Jacareí e depois foi transferida para o Hospital municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste, onde morreu antes de ser operada.
Os policiais do 33º BPM (Angra dos Reis), que atenderam à ocorrência, realizam buscas no Morro do Chapéu, para prender os criminosos que participaram da ação.

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