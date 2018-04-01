Menina de 2 anos morre em tentativa de assalto no Rio de Janeiro

Carro em que Brenda Valentina Alves Oliveira Aleixo, de 2 anos, estava quando foi atingida pelo tiro Crédito: Divulgação

Brenda Valentina Alves Oliveira Aleixo, de 2 anos, morreu após ser baleada na cabeça em uma tentativa de assalto em Mangaratiba, na manhã deste sábado (31). A menina estava com os pais no carro, perto do Morro do Chapéu, em Conceição de Jacareí/RJ, quando bandidos tentaram levar o veículo.

Segundo testemunhas, os pais da criança teriam arrancado com o carro após o anúncio do assalto. Os criminosos atiraram e acertaram a menina.

A pequena Brenda foi levada para a UPA de Conceição de Jacareí e depois foi transferida para o Hospital municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste, onde morreu antes de ser operada.