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Negligência

Menina de 2 anos morre após ficar dentro de carro por horas

O caso aconteceu em Janaúba, norte de Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 18:46

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 18:46

Mariana, de 2 anos, morreu por asfixia Crédito: Reprodução | Facebook
Uma menina de 2 anos morreu por asfixia, de acordo com o exame de necropsia, após ficar horas sozinha em um carro nesta quinta-feira (15), na cidade de Janaúba, no Norte de Minas Gerais. Ela teria sido esquecida dentro do automóvel pelo próprio pai. Segundo a Polícia Civil, o empresário poderá responder pelo crime de homicídio culposo, conforme indica a linha investigativa.
A Polícia Civil de Minas Gerais informou, em nota, que foi instaurado inquérito policial sobre o caso. Ainda que as investigações estejam avançadas, diligências policiais estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias do fato.
O pai da pequena Mariana prestará depoimento nos próximos dias, devido ao seu estado de comoção, mas outras testemunhas já foram ouvidas.
O velório ocorreu a partir das 22h na sede do Rotary Club em Janaúba, do qual o pai dela é participante.
A mãe da menina, Cecília Moreira Freitas, é enfermeira e ex-secretária municipal de Saúde. Durante a tragédia em Janaúba em outubro de 2017, quando um vigia ateou fogo na creche Gente Inocente, matando dezenas de pessoas, incluindo crianças e adultos, ela ajudou a socorrer as vítimas. A prefeitura lamentou a morte da filha da servidora em sua página oficial do Facebook.

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