Menina de 2 anos morre após ficar dentro de carro por horas

Mariana, de 2 anos, morreu por asfixia Crédito: Reprodução | Facebook

Uma menina de 2 anos morreu por asfixia, de acordo com o exame de necropsia, após ficar horas sozinha em um carro nesta quinta-feira (15), na cidade de Janaúba, no Norte de Minas Gerais. Ela teria sido esquecida dentro do automóvel pelo próprio pai. Segundo a Polícia Civil, o empresário poderá responder pelo crime de homicídio culposo, conforme indica a linha investigativa.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou, em nota, que foi instaurado inquérito policial sobre o caso. Ainda que as investigações estejam avançadas, diligências policiais estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias do fato.

O pai da pequena Mariana prestará depoimento nos próximos dias, devido ao seu estado de comoção, mas outras testemunhas já foram ouvidas.

O velório ocorreu a partir das 22h na sede do Rotary Club em Janaúba, do qual o pai dela é participante.