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Brasília

Mendonça Filho confirma saída do Ministério da Educação

Ministro evitou comentar sobre quem será seu substituto na pasta

Publicado em 28 de Março de 2018 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 18:19
Mendonça Filho, Ministro da Educação Crédito: Gustavo Lima/Câmara dos Deputados
Em um evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (28), o ministro da Educação, Mendonça Filho, reiterou que sairá do ministério para participar das eleições de outubro e afirmou que até o dia 5 de abril apresentará uma carta formalizando ao presidente Michel Temer sua saída. Mendonça evitou comentar sobre possíveis nomes para substituí-lo no cargo ou sobre a continuidade do DEM, seu partido, na direção da pasta.
"Na verdade, vocês têm que entender que o ministério da educação não pertence ao Democratas e nem a nenhum outro partido. Eu não tenho essa veia de fazer uma leitura que é exclusivamente partidária. Para mim o partido é o que menos importa, o que importa é a continuidade de políticas públicas", declarou Mendonça.
O ministro disse que não foi consultado pelo presidente Temer sobre nomes para ocupar a pasta após sua saída, mas, caso fosse consultado, não iria tornar pública sua opinião:
"Já foi estabelecido que até o dia 5 (de abril) eu sairia e até o dia 5 eu vou apresentar uma carta de agradecimento. Quanto à indicação, não cabe a outro ministro de estado. Como se sabe, o cargo é de livre escolha do presidente da República. Se ele me pedir opinião, eu vou opinar. Eu peço desculpas para vocês que essa opinião não será pública", argumentou o ministro.
Antes de sair, o ministro participará ainda na semana que vem de duas atividades: uma cerimônia na próxima terça-feira no Conselho Nacional de Educação (CNE), onde levará sua proposta para a base nacional curricular do Ensino Médio; e assinará, em outra ocasião, uma portaria relacionada aos cursos de medicina no Brasil.

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