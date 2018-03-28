Mendonça Filho confirma saída do Ministério da Educação

Mendonça Filho, Ministro da Educação Crédito: Gustavo Lima/Câmara dos Deputados

Em um evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (28), o ministro da Educação, Mendonça Filho, reiterou que sairá do ministério para participar das eleições de outubro e afirmou que até o dia 5 de abril apresentará uma carta formalizando ao presidente Michel Temer sua saída. Mendonça evitou comentar sobre possíveis nomes para substituí-lo no cargo ou sobre a continuidade do DEM, seu partido, na direção da pasta.

"Na verdade, vocês têm que entender que o ministério da educação não pertence ao Democratas e nem a nenhum outro partido. Eu não tenho essa veia de fazer uma leitura que é exclusivamente partidária. Para mim o partido é o que menos importa, o que importa é a continuidade de políticas públicas", declarou Mendonça.

O ministro disse que não foi consultado pelo presidente Temer sobre nomes para ocupar a pasta após sua saída, mas, caso fosse consultado, não iria tornar pública sua opinião:

"Já foi estabelecido que até o dia 5 (de abril) eu sairia e até o dia 5 eu vou apresentar uma carta de agradecimento. Quanto à indicação, não cabe a outro ministro de estado. Como se sabe, o cargo é de livre escolha do presidente da República. Se ele me pedir opinião, eu vou opinar. Eu peço desculpas para vocês que essa opinião não será pública", argumentou o ministro.