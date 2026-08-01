AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Mendonça autoriza segundo inquérito da PF contra Lulinha
Tráfico de influência

Mendonça autoriza segundo inquérito da PF contra Lulinha

Desta vez, a polícia busca entender se ele agiu junto à Dataprev, para beneficiar empresário

Publicado em 31 de Julho de 2026 às 21:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jul 2026 às 21:16

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de um segundo inquérito solicitado pela Polícia Federal para investigar suspeitas de tráfico de influência por parte do empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula (PT).


Desta vez, a PF busca entender se ele agiu junto à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), para beneficiar um empresário. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pela Folha de S.Paulo. 


A PF chegou ao empresário ao investigar os desvios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Cleber teria relação com o empresário Antônio Camilo Antunes, o Careca do INSS, apontado como líder do esquema.


Lulinha: denúncias de envolvimento com trafico de influência Divulgação


A defesa de Lulinha disse ao jornal O Estado de S. Paulo que a investigação era "pesca probatória". Afirmou ainda que ele não atuou em benefício de ninguém em nome do governo federal e que a PF não encontrou provas contra Lulinha. Procurada pela Folha, ela ainda não respondeu.


A defesa de Careca do INSS afirmou não ter conhecimento sobre o pedido e não comentou.


A Folha de S.Paulo ainda não conseguiu contato com a defesa de Cleber. Ao jornal O Estado de S. Paulo, ele afirmou ser amigo pessoal de Lulinha, negou ter tido negócios com a Dataprev e rechaçou irregularidades na relação com o governo federal.

A segunda investigação é aberta um dia após Mendonça ter autorizado outro inquérito para apurar suspeitas dos crimes de corrupção e tráfico de influência em tentativas de obter autorização para a comercialização de cannabis medicinal no Ministério da Saúde.

Neste caso, a suspeita é a de que o tráfico de influência para estas negociações tenha sido exercido junto à pasta e ao gabinete da Presidência, de acordo com informações da PF.

Defesa nega irregularidades


A defesa de Lulinha negou irregularidades e sugeriu haver interesse político por trás do inquérito. Lula afirmou que seu filho não terá privilégios e precisará provar inocência.

Lulinha tem atuação no ramo em parceria com a empresária Roberta Luchsinger, sua amiga, e Careca do INSS. O pedido de abertura de inquérito também cita contatos entre os alvos e servidores, inclusive do gabinete de Lula.


Segundo os investigadores, uma das linhas é de que Lulinha teria atuado com Roberta no mercado de canabidiol a favor da empresa World Cannabis, ligada ao Careca do INSS.


Em relação ao inquérito sobre a comercialização de cannabis medicinal, a defesa de Lulinha afirmou que não iria comentar concretamente uma investigação da qual não teve nenhum conhecimento, mas disse ser necessário entender qual é a justificativa para a competência do STF no caso.


Acrescentou ainda que uma nova investigação alheia à Operação Sem Desconto "demonstraria que falharam em encontrar o que injustificadamente buscavam, que é alguma ligação entre Fábio Luís e as fraudes do INSS", e que "Fábio nunca teve relação nenhuma com esse escândalo".


A defesa de Roberta afirmou não ter qualquer tipo de informação sobre a instauração de um novo inquérito policial e que os fatos relatados na investigação sobre repasses do INSS e sobre eventual malversação de verbas públicas já foram objeto de investigações em andamento.


Também afirmou que não haveria razão para a instauração de um novo inquérito policial e que "não faz o menor sentido reabrir uma investigação envolvendo o filho do presidente da República, que já havia sido finalizada, às vésperas do início de um processo eleitoral, a não ser para poder explorar isso politicamente".


O Ministério da Saúde afirmou que não tem nem nunca teve contrato com a World Cannabis ou com acionistas citados. "Dessa maneira, nunca fez nenhum repasse de recursos públicos a eles", disse.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho na BR 101 Norte que corta a Reserva do Sooretama
ANTT suspende testes de velocidade média de radares em rodovias
Imagem de destaque
Samarco planeja retomar 100% das operações a partir de 2028
Alex de Almeida Barros foi condenado a 24 anos de prisão por matar Euzineia Loyola Baptista no ES
Homem que matou noiva e jogou corpo em piscina é condenado a 24 anos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados