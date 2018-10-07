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Menções a Ciro e Bolsonaro estão entre os tópicos mais comentados

As hashtags #ViraViraCIRO e #17Neles estão entre os assuntos mais comentados em todo o mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 18:49

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 18:49

Ciro Gomes (PDT) foi citado em 412 mil tweets Crédito: Reprodução TV Globo
As hashtags #ViraViraCIRO e #17Neles figuram entre os principais assuntos comentados no Twitter em todo o mundo neste domingo, 7, de eleições no Brasil. A primeira faz referência ao candidato do PDT, Ciro Gomes, e aparece, até o momento, em 412 mil tweets. Já a segunda cita o número do candidato Jair Bolsonaro, do PSL, em 122 mil tweets.
Jair Bolsonaro, do PSL, foi citado em 122 mil tweets. Crédito: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO
Na lista dos trending topics do Twitter Brasil, aparece ainda o termo 'ARMA', e as postagens se referem a vídeos e fotos nas quais eleitores apertam os botões da urna eletrônica utilizando o cano de um revólver. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está avaliando as imagens.

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