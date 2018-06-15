Meirelles escolhe economista para coordenar propostas de governo

O pré-candidato do MDB à Presidência,Henrique Meirelles Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Pré-candidato à Presidência pelo MDB, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles escolheu o economista José Márcio Camargo para coordenar o programa que vai apresentar na campanha, especialmente as diretrizes da área econômica. Camargo, professor da PUC-Rio, elegeu como prioritárias, neste momento, quatro áreas de interesse, que serão desenvolvidas com a ajuda de especialistas de cada assunto: infraestrutura e privatizações; educação, com foco no ensino infantil; saúde; e segurança pública.

O economista faz sua estreia no universo de campanhas eleitorais. Ele afirma que Meirelles é provavelmente o único candidato com quem eu estaria disposto a trabalhar e diz que o programa de governo a ser apresentado pelo candidato é uma compilação dos documentos elaborados recentemente para o MDB. As bases virão do Ponte para o Futuro, implementado em parte pelo governo Michel Temer, e do Encontro com o Futuro, lançado quando foi oficializada a pré-candidatura de Meirelles pelo partido.

Camargo e Meirelles nunca tiveram relação pessoal. Se aproximaram durante a discussão sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Teto de Gastos e também nas rodadas de encontros promovidas por aliados de Temer, para conscientizar parlamentares sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência  que terminou sendo um dos maiores fracassos do governo, sepultada sem ir a voto.

Segundo relatos, naqueles encontros o ex-ministro ficou muito bem impressionado com o economista, que também era levado às reuniões pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de quem é próximo. Maia é pré-candidato ao Palácio do Planalto, mas deve desistir da candidatura em breve.

Apesar da relação pouco próxima com o novo chefe, o economista contou ao GLOBO que alguns dos integrantes da equipe econômica do atual governo, escolhidos por Meirelles, foram professores ao seu lado ou seus alunos na PUC-Rio. Por isso, Camargo diz que já acompanhava os passos do então ministro. Um dos ex-alunos ilustres é o atual presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, escolhido a dedo por Meirelles para ocupar o posto que o próprio ex-ministro da Fazenda ocupara no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

AJUDA A DIVERSOS PARTIDOS

Assim como na biografia de Meirelles, no currículo do economista há contribuições para partidos de diferentes colorações políticas. No início dos anos 1990, por exemplo, Camargo ajudou a estruturar as bases para o programa Bolsa Escola, implementado primeiro na prefeitura de Campinas (SP), comandada na época por José Roberto Magalhães Teixeira, do PSDB, e depois nacionalmente no governo do também tucano Fernando Henrique Cardoso. Já quando Lula chegou ao poder, em 2002, interlocutores do petista procuraram José Márcio Camargo para que ajudasse a implementar o que viria a ser o programa Bolsa Família.