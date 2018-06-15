Meirelles escolhe economista para coordenar propostas de governo

Pré-candidato à Presidência pelo MDB, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles escolheu o economista José Márcio Camargo para coordenar o programa que vai apresentar na campanha, especialmente as diretrizes da área econômica. Camargo, professor da PUC-Rio, elegeu como prioritárias, neste momento, quatro áreas de interesse, que serão desenvolvidas com a ajuda de especialistas de cada assunto: infraestrutura e privatizações; educação, com foco no ensino infantil; saúde; e segurança pública.
O economista faz sua estreia no universo de campanhas eleitorais. Ele afirma que Meirelles é provavelmente o único candidato com quem eu estaria disposto a trabalhar e diz que o programa de governo a ser apresentado pelo candidato é uma compilação dos documentos elaborados recentemente para o MDB. As bases virão do Ponte para o Futuro, implementado em parte pelo governo Michel Temer, e do Encontro com o Futuro, lançado quando foi oficializada a pré-candidatura de Meirelles pelo partido.
Camargo e Meirelles nunca tiveram relação pessoal. Se aproximaram durante a discussão sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Teto de Gastos e também nas rodadas de encontros promovidas por aliados de Temer, para conscientizar parlamentares sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência que terminou sendo um dos maiores fracassos do governo, sepultada sem ir a voto.
Segundo relatos, naqueles encontros o ex-ministro ficou muito bem impressionado com o economista, que também era levado às reuniões pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de quem é próximo. Maia é pré-candidato ao Palácio do Planalto, mas deve desistir da candidatura em breve.
Apesar da relação pouco próxima com o novo chefe, o economista contou ao GLOBO que alguns dos integrantes da equipe econômica do atual governo, escolhidos por Meirelles, foram professores ao seu lado ou seus alunos na PUC-Rio. Por isso, Camargo diz que já acompanhava os passos do então ministro. Um dos ex-alunos ilustres é o atual presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, escolhido a dedo por Meirelles para ocupar o posto que o próprio ex-ministro da Fazenda ocupara no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
AJUDA A DIVERSOS PARTIDOS
Assim como na biografia de Meirelles, no currículo do economista há contribuições para partidos de diferentes colorações políticas. No início dos anos 1990, por exemplo, Camargo ajudou a estruturar as bases para o programa Bolsa Escola, implementado primeiro na prefeitura de Campinas (SP), comandada na época por José Roberto Magalhães Teixeira, do PSDB, e depois nacionalmente no governo do também tucano Fernando Henrique Cardoso. Já quando Lula chegou ao poder, em 2002, interlocutores do petista procuraram José Márcio Camargo para que ajudasse a implementar o que viria a ser o programa Bolsa Família.
Na época em que ajudou a estruturar o programa usado em administrações tucanas, militou brevemente no PT, sem nunca ter se filiado ao partido. Antes disso, no fim da década de 1970, se aproximou do antigo MDB, numa relação que durou cerca de vinte anos, retomada recentemente.