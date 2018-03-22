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Decisão

Meirelles admite mudar de partido, caso decida se candidatar

Ministro atualmente é filiado ao PSD e diz que tomará decisão 'no início de abril'

Publicado em 22 de Março de 2018 às 12:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 12:40
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Filiado ao PSD, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu nesta manhã, em entrevista à Super Rádio Piratininga, de São José dos Campos, que pode trocar de partido, caso decida ser candidato à Presidência da República. Meirelles lembrou que tem até o início de abril para tomar uma decisão.
 É uma decisão de fato minha, pessoal. Também vou decidir a questão partidária, que partido vou me filiar, caso eu decida me candidatar  afirmou.
Meirelles disse que está refletindo sobre seu futuro. Disse que, se desistir da candidatura, continuará no cargo de ministro até o fim de 2018. Ele garantiu que tomará uma decisão com "seriedade e atenção".
 Levo isso muito a sério e não me precipito. Não é uma coisa que faço sem pensar. Levo todos os lados em consideração. No início de abril, decido se ou me candidato e saio do cargo, ou continuo como ministro até o fim de 2018.
 

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