Meirelles admite mudar de partido, caso decida se candidatar

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Filiado ao PSD, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu nesta manhã, em entrevista à Super Rádio Piratininga, de São José dos Campos, que pode trocar de partido, caso decida ser candidato à Presidência da República. Meirelles lembrou que tem até o início de abril para tomar uma decisão.

 É uma decisão de fato minha, pessoal. Também vou decidir a questão partidária, que partido vou me filiar, caso eu decida me candidatar  afirmou.

Meirelles disse que está refletindo sobre seu futuro. Disse que, se desistir da candidatura, continuará no cargo de ministro até o fim de 2018. Ele garantiu que tomará uma decisão com "seriedade e atenção".

 Levo isso muito a sério e não me precipito. Não é uma coisa que faço sem pensar. Levo todos os lados em consideração. No início de abril, decido se ou me candidato e saio do cargo, ou continuo como ministro até o fim de 2018.