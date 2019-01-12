  • Mega-Sena vai sortear hoje prêmio de R$ 12 milhões
Mega Sena

Mega-Sena vai sortear hoje prêmio de R$ 12 milhões

As apostas podem ser feitas hoje (12) até as 19h (horário de Brasilia)

Publicado em 12 de Janeiro de 2019 às 12:36

Publicado em 

12 jan 2019 às 12:36
Mega-sena sorteia prêmio de R$ 12 milhões Crédito: Reprodução
O prêmio principal da Mega-Sena poderá pagar R$ 12 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.114. O sorteio será neste sábado (12), às 20h (horário de Brasília), no espaço Loterias Caixa em São Paulo, no Terminal Rodoviário do Tietê.
O valor do prêmio, caso aplicado na poupança, renderia R$ 44 mil por mês. No concurso 2.113, realizado na quarta-feira (9), nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 11 – 14 – 21 – 25 – 46 – 50
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

