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Sorteio

Mega-Sena sorteia R$ 70 milhões neste sábado (1°)

Se aplicado na poupança, prêmio pode render mais de R$ 181 mil mensais

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 10:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 10:25
Mega Sena Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil
O concurso 2.230 da Mega-Sena pode pagar amanhã (1º) um prêmio de R$ 70 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.
Se aplicado na poupança, o prêmio pode render mais de R$ 181 mil mensais. Se o ganhador investir em bens, poderá adquirir 25 carros esportivos de uma das principais marcas da categoria.

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As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias Caixa. O valor da aposta simples da Mega-Sena é de R$ 4,50.
Para jogar pela internet, no portal Loterias Caixa, o apostador precisa ser maior de 18 anos e fazer um pequeno cadastro
Com informações da Agência Brasil

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