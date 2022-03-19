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Acumulada

Mega-Sena sorteia neste sábado (19) prêmio de R$ 190 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 mar 2022 às 09:09

Publicado em 19 de Março de 2022 às 09:09

O Concurso 2.464 da Mega-Sena, que será realizado hoje (19) à noite em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 190 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.
O concurso anterior, quarta-feira (16), não teve acertador das seis dezenas e o prêmio ficou acumulado.
Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 120 milhões
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 190 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

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