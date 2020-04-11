Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mega-Sena sorteia neste sábado (11) prêmio de R$ 13 milhões
Loteria

Mega-Sena sorteia neste sábado (11) prêmio de R$ 13 milhões

Valor da aposta simples é R$ 4,50
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 10:28

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 10:28

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 13 milhões neste sábado (11) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
AGÊNCIA BRASIL - A Mega-Sena sorteia neste sábado (11) um prêmio estimado em R$ 13 milhões.
As apostas do concurso 2.251 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país, ou pela pela internet, no portal Loterias Caixa.
Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.
A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.
As seis dezenas do concurso 2.251 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo e gás: ES deve receber R$ 38 bilhões em investimentos em nove projetos
Imagem de destaque
Silva é acusado de dívida de aluguel no ES; cantor nega cobrança, afirma portal
Imagem de destaque
"Precisamos da ajuda da extrema direita para eleger Pazolini", diz aliado do ex-prefeito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados