Mega-Sena sorteia neste sábado (11) prêmio de R$ 13 milhões

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 13 milhões neste sábado (11) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

AGÊNCIA BRASIL - A Mega-Sena sorteia neste sábado (11) um prêmio estimado em R$ 13 milhões.

As apostas do concurso 2.251 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país, ou pela pela internet, no portal Loterias Caixa.

Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.