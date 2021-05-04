Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (4) prêmio acumulado de R$ 38 milhões

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (4) o prêmio acumulado de R$ 38 milhões. As seis dezenas do concurso 2.368 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

É a Mega-Semana das Mães, com sorteios também na quinta-feira (6) e no sábado (8). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.