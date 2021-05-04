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Mega-Semana das Mães

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (4) prêmio acumulado de R$ 38 milhões

Com a Mega-Semana das Mães, haverá sorteios também na quinta-feira (6) e no sábado (8)

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 06:06

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 mai 2021 às 06:06
Mega-Sena deve pagar R$ 50 milhões neste sábado
Mega-Sena deve pagar R$ 38 milhões nesta terça Crédito: Divulgação | Loterias Caixa
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (4) o prêmio acumulado de R$ 38 milhões. As seis dezenas do concurso 2.368 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
É a Mega-Semana das Mães, com sorteios também na quinta-feira (6) e no sábado (8). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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