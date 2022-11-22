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Loteria

Mega-Sena sorteia nesta terça (22) prêmio acumulado em R$ 46 milhões

Sorteio desta terça (22) dá inicio a Mega-Semana da República, que conta com um sorteio a mais
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

22 nov 2022 às 09:40

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 09:40

Prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 140 milhões
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 46 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (22) um prêmio acumulado e estimado em R$ 46 milhões. Este é o primeiro sorteio da Mega-Semana da República, que oferece uma oportunidade extra, com três sorteios: hoje, quinta-feira (24) e no sábado (26).
As seis dezenas do concurso 2.541 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. 
De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador ganhe o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 312 mil de rendimento no primeiro mês.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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