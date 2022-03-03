Mega-Sena sorteia nesta quinta (3) prêmio acumulado em R$ 57 milhões

Mega-Sena desta quinta tem prêmio previsto em R$ 57 milhões Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (3) um prêmio acumulado em R$ 57 milhões.

As seis dezenas do concurso 2.459 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.