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Bolada

Mega-Sena sorteia nesta quinta (3) prêmio acumulado em R$ 57 milhões

Caso apenas um apostador ganhe o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 285 mil de rendimento no primeiro mês
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 mar 2022 às 07:23

Publicado em 03 de Março de 2022 às 07:23

O sorteio da Mega-Sena
Mega-Sena desta quinta tem prêmio previsto em R$ 57 milhões Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (3) um prêmio acumulado em R$ 57 milhões.
As seis dezenas do concurso 2.459 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.
 As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.
De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador ganhe o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 285 mil de rendimento no primeiro mês.

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