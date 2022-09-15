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Loteria

Mega-Sena sorteia nesta quinta (15) prêmio acumulado em R$ 110 milhões

Este é o segundo sorteio da Mega-Semana de Aniversário do Apostador, que oferece uma chance extra, com três sorteios nesta semana
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

15 set 2022 às 09:52

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 09:52

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (15) um prêmio acumulado e estimado em R$ 110 milhões.
As seis dezenas do concurso 2.520 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.
Este é o segundo sorteio da Mega-Semana de Aniversário do Apostador, que oferece uma chance extra, com três sorteios nesta semana: o primeiro foi realizado na terça-feira (13), outro hoje e o próximo no sábado (17).
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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