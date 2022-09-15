Mega-Sena sorteia nesta quinta (15) prêmio acumulado em R$ 110 milhões

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (15) um prêmio acumulado e estimado em R$ 110 milhões.

As seis dezenas do concurso 2.520 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.

Este é o segundo sorteio da Mega-Semana de Aniversário do Apostador, que oferece uma chance extra, com três sorteios nesta semana: o primeiro foi realizado na terça-feira (13), outro hoje e o próximo no sábado (17).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.