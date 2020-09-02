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Bolada

Mega-Sena sorteia nesta quarta prêmio acumulado de R$ 82 milhões

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 106 mil em rendimentos mensais

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 06:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 06:53
Prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 140 milhões
Prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 140 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (2) prêmio acumulado de R$ 82 milhões. As seis dezenas do concurso 2.295 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 106 mil em rendimentos mensais.

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LOTOFÁCIL DA INDEPENDÊNCIA

As apostas para a Lotofácil da Independência, que vai pagar um prêmio estimado de R$ 120 milhões, podem ser feitas, em cartela específica, nas casas lotéricas.
O sorteio está previsto para o dia 12 de setembro, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa.
Assim como nos demais concursos especiais, o prêmio principal oferecido não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim sucessivamente.
A aposta custa R$ 2,50 e a pessoa deve escolher entre 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante.
Com informações da Agência Brasil

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