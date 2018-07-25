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Bolada

Mega-Sena sorteia nesta quarta prêmio acumulado de R$ 72 milhões

Aplicada na poupança, a bolada pode render quase R$ 268 mil por mês

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 12:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 12:06
Prêmio está acumulado em R$ 72 milhões Crédito: Reprodução
Quem acertar sozinho o prêmio principal do concurso 2.062 da Mega-Sena poderá colocar em sua conta bancária um prêmio de R$ 72 milhões. Aplicado na poupança ele renderia quase R$ 268 mil por mês.
O sorteio ocorre hoje (25), às 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte que está na cidade de Pouso Redondo, em Santa Catarina.
De acordo com a Caixa, o valor do prêmio acumulado é o segundo maior deste ano. O primeiro, R$ 104,54 milhões, foi sorteado em 17 de fevereiro.
As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília), em qualquer loja lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

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