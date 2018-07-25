Mega-Sena sorteia nesta quarta prêmio acumulado de R$ 72 milhões

Prêmio está acumulado em R$ 72 milhões Crédito: Reprodução

Quem acertar sozinho o prêmio principal do concurso 2.062 da Mega-Sena poderá colocar em sua conta bancária um prêmio de R$ 72 milhões. Aplicado na poupança ele renderia quase R$ 268 mil por mês.

O sorteio ocorre hoje (25), às 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte que está na cidade de Pouso Redondo, em Santa Catarina.

De acordo com a Caixa, o valor do prêmio acumulado é o segundo maior deste ano. O primeiro, R$ 104,54 milhões, foi sorteado em 17 de fevereiro.