Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira um prêmio de R$ 28 milhões

Prêmio da Mega-Sena previsto para esta quarta é de R$ 28 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia, nesta quarta-feira (28), um prêmio acumulado de R$ 28 milhões. As seis dezenas do concurso 2.366 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

De acordo com a Caixa, caso o valor do prêmio fosse aplicado na poupança renderia no primeiro mês mais de R$ 44.520,00.