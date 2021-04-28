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Apostas até as 19h

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira um prêmio de R$ 28 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 08:31

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

28 abr 2021 às 08:31
Prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 140 milhões
Prêmio da Mega-Sena previsto para esta quarta é de R$ 28 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia, nesta quarta-feira (28), um prêmio acumulado de R$ 28 milhões. As seis dezenas do concurso 2.366 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
De acordo com a Caixa, caso o valor do prêmio fosse aplicado na poupança renderia no primeiro mês mais de R$ 44.520,00.
A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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