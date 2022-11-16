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Loteria

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio estimado em R$ 10 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília)
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

16 nov 2022 às 11:13

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 11:13

Fila da Mega-Sena
Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio estimado em R$ 10 milhões Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (16) um prêmio estimado em R$ 10 milhões, na faixa principal.
A seis dezenas do concurso 2.539 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e YouTube.
De acordo com a Caixa, caso um apostador ganhe o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 68,1 mil de rendimento no primeiro mês.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O valor de uma aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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