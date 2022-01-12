Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em R$ 11 milhões

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (12) um prêmio acumulado e estimado em R$ 11 milhões.

As seis dezenas do concurso 2.443 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador ganhe o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, receberá de rendimento no primeiro mês R$ 62,2 mil.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.