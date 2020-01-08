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Fezinha

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (8) prêmio estimado em R$ 6 milhões

Segundo a Caixa, se aplicado na poupança, o valor do prêmio renderia R$ 17,2 mil por mês.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 10:19

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 10:19

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
AGÊNCIA BRASIL - O Concurso 2.222 da Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (8) um prêmio estimado em R$ 6 milhões.
As seis dezenas serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

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O sorteio é aberto ao público.
Segundo a Caixa, se aplicado na poupança, o valor do prêmio renderia R$ 17,2 mil por mês. O dinheiro seria também suficiente para adquirir 150 carros populares, no valor de R$ 40 mil.
Os apostadores podem fazer os seus jogos até as 19h (horário de Brasília) em qualquer loja lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país. A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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