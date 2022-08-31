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Loteria

Mega-Sena sorteia nesta quarta (31) prêmio acumulado em R$ 42 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

31 ago 2022 às 09:37

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 09:37

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (31) um prêmio acumulado e estimado em R$ 42 milhões.
As seis dezenas do concurso 2.515 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.
Mega-Sena
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.
Lotofácil da Independência
As apostas da Lotofácil da Independência continuam sendo feitas, em volantes específicos, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
O sorteio do concurso especial nº 2.610 da Lotofácil será realizado no dia 10 de setembro. O prêmio estimado é de R$ 180 milhões.
Caso apenas um apostador ganhe o prêmio de R$ 180 milhões e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês.
Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.
A aposta simples custa R$ 2,50 e o apostador pode escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.

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