Mega-Sena sorteia nesta quarta (31) prêmio acumulado em R$ 42 milhões

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (31) um prêmio acumulado e estimado em R$ 42 milhões.

As seis dezenas do concurso 2.515 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Lotofácil da Independência

As apostas da Lotofácil da Independência continuam sendo feitas, em volantes específicos, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O sorteio do concurso especial nº 2.610 da Lotofácil será realizado no dia 10 de setembro. O prêmio estimado é de R$ 180 milhões.

Caso apenas um apostador ganhe o prêmio de R$ 180 milhões e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês.

Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.