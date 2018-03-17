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BOA SORTE

Mega-Sena pode pagar R$ 60 milhões neste sábado

Aplicado na poupança, prêmio renderia mais de R$ 231 mil por mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 12:48

Publicado em 17 de Março de 2018 às 12:48

Mega-Sena Crédito: Divulgação
A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 60 milhões neste sábado (17). O sorteio será realizado às 20h, no Caminhão da Sorte da CAIXA, que esta semana está em Manhuaçu (MG).
Aplicando o prêmio, o ganhador receberá mensalmente mais de R$ 231 mil apenas em rendimentos, valor suficiente para comprar seis carros populares a cada 30 dias.
As apostas podem ser feitas até uma hora antes da hora do sorteio nas lotéricas ou pelo Internet Banking da Caixa. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.
Dupla de Páscoa
As apostas para a Dupla de Páscoa podem ser registradas em qualquer lotérica do país, por meio de volante específico da modalidade. As apostas paralelas vão até o dia 20 de março.
A partir do dia 21, todas as apostas concorrerão para a Dupla de Páscoa, inclusive as registradas em volantes regulares da Dupla-Sena. O prêmio, estimado em R$ 20 milhões, será sorteado no dia 31 de março.
O prêmio da Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina, quadra ou terno. O preço da aposta simples, com 6 números, é de R$ 2,00.

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