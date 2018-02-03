Mega-Sena pode pagar R$ 48 milhões neste sábado

Prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 48 milhões Crédito: Divulgação

A Mega-Sena acumulada pode pagar um prêmio de R$ 48 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2.010, que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) deste sábado (3).

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 191 mil apenas em rendimentos mensais.





Como apostar:

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para apostar, basta marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha). O apostador pode concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).



