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Bolada

Mega-Sena pode pagar R$ 48 milhões neste sábado

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 191 mil apenas em rendimentos mensais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2018 às 16:35

Publicado em 03 de Fevereiro de 2018 às 16:35

Prêmio da Mega-Sena está acumulado em R$ 48 milhões Crédito: Divulgação
A Mega-Sena acumulada pode pagar um prêmio de R$ 48 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2.010, que será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) deste sábado (3).
Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 191 mil apenas em rendimentos mensais.
 
Como apostar:
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para apostar, basta marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha). O apostador pode concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).
 
As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país.

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