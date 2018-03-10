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Loterias

Mega-Sena pode pagar R$ 45 milhões neste sábado (10)

Apostas podem ser feitas até as 19h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2018 às 13:28

Publicado em 10 de Março de 2018 às 13:28

Mega-Sena Crédito: Divulgação
O prêmio principal da Mega-Sena poderá pagar hoje R$ 45 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso 2.021.
O sorteio está marcado para as 20h, no Caminhão da Sorte, que estará na cidade alagoana de Palmeira dos Índios.
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.
A aposta pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

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