Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mega-Sena pode pagar R$ 33 milhões neste sábado
Sorteio

Mega-Sena pode pagar R$ 33 milhões neste sábado

o valor seria suficiente para adquirir 15 apartamentos de luxo, com carro na garagem, nas melhores localizações do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2018 às 11:43

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 11:43

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Mega-Sena vai sortear hoje (25) R$ 33milhões do concurso 2.072. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte, que está em Itabela (BA).
Segundo a Caixa, o valor seria suficiente para adquirir 15 apartamentos de luxo, com carro na garagem, nas melhores localizações do país. Se aplicado na poupança o prêmio renderia quase R$ 123 mil por mês.
A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.
Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF
Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados