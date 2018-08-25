Mega-Sena pode pagar R$ 33 milhões neste sábado

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Mega-Sena vai sortear hoje (25) R$ 33milhões do concurso 2.072. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte, que está em Itabela (BA).

Segundo a Caixa, o valor seria suficiente para adquirir 15 apartamentos de luxo, com carro na garagem, nas melhores localizações do país. Se aplicado na poupança o prêmio renderia quase R$ 123 mil por mês.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.