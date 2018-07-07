Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 27,5 milhões neste sábado (7)

A Mega-Sena acumulou e pode pagar neste sábado (7) o prêmio de R$ 27,5 milhões a quem acertar os seis números. O concurso 2.057 é o último da Mega-Semana de Férias e será sorteado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Rio Grande (RS), onde está o Caminhão da Sorte da Caixa.