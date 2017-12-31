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Sorte!

Mega-Sena paga maior prêmio da história: R$ 280 milhões

A chance dos apostadores é de uma em 50 milhões

Publicado em 31 de Dezembro de 2017 às 10:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2017 às 10:47
As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 14h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro. O prêmio previsto pela Caixa Econômica Federal é de R$ 280 milhões, o maior já pago na história das Loterias. O sorteio será transmitido ao vivo a partir das 20h50m (horário de Brasília), no estúdio da Rede Globo, em São Paulo (SP).
A aposta simples custa apenas R$ 3,50 e pode ser feita tanto nos volantes específicos da Mega da Virada quanto nos volantes comuns da Mega-Sena.
Se o apostador acertar as seis dezenas sozinho, o novo milionário poderá se aposentar com uma fortuna equivalente a outro prêmio de loteria por mês: cerca de R$ 1,2 milhão, apenas investindo na poupança. O valor do rendimento mensal é suficiente para comprar um apartamento de luxo ou uma frota com 40 carros populares.
 

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