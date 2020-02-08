Mega-Sena paga hoje R$ 90 milhões a quem acertar as seis dezenas

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

AGÊNCIA BRASIL - O concurso 2.232 da Mega-Sena, que será sorteado neste sábado (8) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, deverá pagar um prêmio estimado em R$ 90 milhões a quem acertar as seis dezenas.

O valor pode garantir um rendimento mensal de R$ 232 mil. O ganhador pode investir também em bens e adquirir 16 helicópteros.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias CAIXA. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Para jogar pela internet, o apostador precisa ser maior de 18 anos e fazer um pequeno cadastro.