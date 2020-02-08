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Loteria

Mega-Sena paga hoje R$ 90 milhões a quem acertar as seis dezenas

Prêmio pode garantir rendimento mensal de R$ 232 mil

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 16:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 16:40
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
AGÊNCIA BRASIL - O concurso 2.232 da Mega-Sena, que será sorteado neste sábado (8) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, deverá pagar um prêmio estimado em R$ 90 milhões a quem acertar as seis dezenas.
O valor pode garantir um rendimento mensal de R$ 232 mil. O ganhador pode investir também em bens e adquirir 16 helicópteros.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no portal Loterias CAIXA. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

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O valor da aposta simples da Mega-Sena é de R$ 4,50.

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