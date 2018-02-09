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Apostas

Mega-Sena deve pagar R$ 70 milhões neste sábado de carnaval

Confira as dezenas sorteadas do concurso 2012
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 11:00

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 11:00

Crédito: Reprodução
A Caixa Econômica Federal pode pagar neste sábado um prêmio estimado em R$ 70 milhões aos ganhadores da Mega-Sena. Nesta quinta-feira nenhum apostador acertou as dezenas do concurso 2012. Os números sorteados foram: 08-11-27-35-36-51.
Os 107 acertadores da quina levarão R$ 32.506,98. Outras 6.828 apostas acertaram a quadra. Cada um vai levar R$ 727,72.
Nesta semana haverá três concursos como parte das comemorações da "Mega Semana do Carnaval".
As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

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