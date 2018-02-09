Mega-Sena deve pagar R$ 70 milhões neste sábado de carnaval

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A Caixa Econômica Federal pode pagar neste sábado um prêmio estimado em R$ 70 milhões aos ganhadores da Mega-Sena. Nesta quinta-feira nenhum apostador acertou as dezenas do concurso 2012. Os números sorteados foram: 08-11-27-35-36-51.

Os 107 acertadores da quina levarão R$ 32.506,98. Outras 6.828 apostas acertaram a quadra. Cada um vai levar R$ 727,72.

Nesta semana haverá três concursos como parte das comemorações da "Mega Semana do Carnaval".