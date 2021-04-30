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Concurso 2.367

Mega-Sena deve pagar nesta sexta (30) prêmio de R$ 34 milhões

O segundo sorteio da semana foi antecipado devido ao feriado do Dia do Trabalhador, comemorado neste sábado (1°)

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 06:25

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 abr 2021 às 06:25
Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 120 milhões
Mega-Sena sorteia nesta sexta prêmio de R$ 34 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O prêmio do Concurso 2.367 da Mega-Sena, a ser sorteado hoje (30), deve ser de R$ 34 milhões. O sorteio será às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo.
O segundo sorteio da semana foi antecipado devido ao feriado do Dia do Trabalhador, comemorado neste sábado (1º) 
As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, além do Internet Banking para clientes da instituição.
Caso o prêmio saia para um só apostador e ele queira investir em transportes, poderá adquirir uma frota de 62 caminhões pesados, no valor de R$ 548 mil cada. Aplicado na Caderneta de Poupança, o valor do prêmio rende R$ 54.060,00 no primeiro mês.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 4,50.

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