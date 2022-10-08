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Loteria

Mega-Sena deste sábado deve pagar prêmio de R$ 8 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 out 2022 às 09:19

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 09:19

O Concurso 2.527 da Mega-Sena, que será sorteado na noite deste sábado (8) em São Paulo, deverá pagar R$ 8 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será feito às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.
O concurso de quarta-feira (5) não teve acertadores e o prêmio ficou acumulado para hoje. Foram sorteadas as dezenas 02 - 16 - 24 - 38 - 43 e 59.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

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