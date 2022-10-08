Mega-Sena deste sábado deve pagar prêmio de R$ 8 milhões

O Concurso 2.527 da Mega-Sena, que será sorteado na noite deste sábado (8) em São Paulo, deverá pagar R$ 8 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio será feito às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê.

O concurso de quarta-feira (5) não teve acertadores e o prêmio ficou acumulado para hoje. Foram sorteadas as dezenas 02 - 16 - 24 - 38 - 43 e 59.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.