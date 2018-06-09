Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 9,5 milhões neste sábado (9)

O concurso 2.048 da Mega-Sena será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da Caixa que está na Praça de Eventos na cidade de Goiás (GO) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Mega-Sena acumula pode pagar, neste sábado (9), o prêmio de R$ 9,5 milhões ao apostador que acertar os seis números. O concurso 2.048 será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da Caixa que está na Praça de Eventos na cidade de Goiás (GO).

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) de sábado em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone.

Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quartas e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.