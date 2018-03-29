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Apostas

Mega-Sena acumula pela terceira vez e pode pagar R$ 35 milhões

Confira as dezenas do concurso 2.026, sorteadas nesta quarta-feira

Publicado em 29 de Março de 2018 às 00:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 00:28
Crédito: Divulgação
Pelo terceiro concurso seguido ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na Mega-Sena, no concurso 2.026, realizado nesta quarta-feira (28). O prêmio previsto acumulou e pode pagar, no próximo sábado, R$ 35 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. As dezenas sorteadas foram 10 - 23 - 31 - 33 - 51 - 52.
De acordo com a Caixa 105 apostas que acertaram a quina, e cada uma deve receber R$ 24.755,26. Outras 6365 apostas acertaram a quadra, e cada uma vai receber R$ 583,39.
As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.
 

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