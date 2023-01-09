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Loteria

Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 12,5 milhões

Apostadores terão mais uma chance de acertar as seis dezenas está semana por conta da  Mega-Semana de Verão
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 jan 2023 às 08:01

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 08:01

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 60 milhões
Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 12,5 milhões Crédito: Wilson Dias / Agência Brasil
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena. O sorteio do concurso 2.552 foi realizado na noite desse sábado (7), na cidade de São Paulo.
São as seguintes as dezenas sorteadas: 05 - 24 - 25 - 33 - 38 - 41.
A quina registrou 62 apostas vencedoras; cada uma vai pagar um prêmio de R$ 43.395,55. Já a quadra teve 4.644 ganhadores. Eles vão receber, individualmente, R$ 827,64.
Esta semana serão três sorteios: terça-feira (10), quinta-feira (12) e sábado (14). É a chamada Mega-Semana de Verão, que oferece mais uma chance ao apostador.
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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