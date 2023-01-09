Mega-Sena acumula novamente e prêmio chega a R$ 12,5 milhões Crédito: Wilson Dias / Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena. O sorteio do concurso 2.552 foi realizado na noite desse sábado (7), na cidade de São Paulo.

São as seguintes as dezenas sorteadas: 05 - 24 - 25 - 33 - 38 - 41.

A quina registrou 62 apostas vencedoras; cada uma vai pagar um prêmio de R$ 43.395,55. Já a quadra teve 4.644 ganhadores. Eles vão receber, individualmente, R$ 827,64.

Esta semana serão três sorteios: terça-feira (10), quinta-feira (12) e sábado (14). É a chamada Mega-Semana de Verão, que oferece mais uma chance ao apostador.