Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 48 milhões no próximo sorteio Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.107 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (15), em Criciúma (SC), foram os seguintes: 08, 38, 44, 50, 56 e 60. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 18, é de R$ 48 milhões.

Confira o rateio oficial:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 72 apostas ganhadoras, R$ 46.944,97

Quadra - 4 números acertados - 5454 apostas ganhadoras, R$ 885,33

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.852 da Quina. Os números sorteados neste sábado (15), em Criciúma (SC), foram os seguintes: 19, 20, 43, 51 e 67. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 17, é de R$ 3 milhões.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 105 apostas ganhadoras, R$ 3.894,48

Terno - 3 números acertados - 5768 apostas ganhadoras, R$ 106,60

Duque - 2 números acertados - 124189 apostas ganhadoras, R$ 2,72

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.270 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (15), em Criciúma (SC), foram os seguintes: 08, 19, 27, 33, 46, 68 e 77. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 18, é de R$ 6 milhões.

Confira o rateio oficial:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 6 apostas ganhadoras, R$ 14.410,30

5 números acertados - 252 apostas ganhadoras, R$ 490,14

4 números acertados - 4330 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 39565 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração - CORINTHIANS/SP - 40528 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.878 da Dupla-Sena. Os números sorteados neste sábado (15), em Criciúma (SC), foram os seguintes: 1º sorteio - 03, 18, 20, 23, 32 e 35; 2º sorteio - 07, 26, 32, 41, 47 e 48. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 18, é de R$ 5 milhões.

Confira o rateio oficial:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 19 apostas ganhadoras R$ 3.989,68

Quadra - 4 números acertados - 1080 apostas ganhadoras R$ 80,21

Terno - 3 números acertados - 20668 apostas ganhadoras R$ 2,09

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores

Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras R$ 5.685,30

Quadra - 4 números acertados - 913 apostas ganhadoras R$ 94,88