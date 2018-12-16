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Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 48 milhões no próximo sorteio

Novo sorteio é próxima quarta-feira (19)

Publicado em 16 de Dezembro de 2018 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2018 às 12:57
Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 48 milhões no próximo sorteio Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.107 da Mega-Sena. Os números sorteados neste sábado (15), em Criciúma (SC), foram os seguintes: 08, 38, 44, 50, 56 e 60. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 18, é de R$ 48 milhões.
Confira o rateio oficial:
Sena - 6 números acertados - Não houve acertador
Quina - 5 números acertados - 72 apostas ganhadoras, R$ 46.944,97
Quadra - 4 números acertados - 5454 apostas ganhadoras, R$ 885,33
QUINA
Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.852 da Quina. Os números sorteados neste sábado (15), em Criciúma (SC), foram os seguintes: 19, 20, 43, 51 e 67. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 17, é de R$ 3 milhões.
Confira o rateio oficial:
Quina - 5 números acertados - Não houve acertador
Quadra - 4 números acertados - 105 apostas ganhadoras, R$ 3.894,48
Terno - 3 números acertados - 5768 apostas ganhadoras, R$ 106,60
Duque - 2 números acertados - 124189 apostas ganhadoras, R$ 2,72
TIMEMANIA
Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.270 da Timemania. Os números sorteados neste sábado (15), em Criciúma (SC), foram os seguintes: 08, 19, 27, 33, 46, 68 e 77. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 18, é de R$ 6 milhões.
Confira o rateio oficial:
7 números acertados - Não houve acertador
6 números acertados - 6 apostas ganhadoras, R$ 14.410,30
5 números acertados - 252 apostas ganhadoras, R$ 490,14
4 números acertados - 4330 apostas ganhadoras, R$ 6,00
3 números acertados - 39565 apostas ganhadoras, R$ 2,00
Time do Coração - CORINTHIANS/SP - 40528 apostas ganhadoras, R$ 5,00
DUPLA-SENA
Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.878 da Dupla-Sena. Os números sorteados neste sábado (15), em Criciúma (SC), foram os seguintes: 1º sorteio - 03, 18, 20, 23, 32 e 35; 2º sorteio - 07, 26, 32, 41, 47 e 48. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 18, é de R$ 5 milhões.
Confira o rateio oficial:
Premiação - 1º Sorteio
Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores
Quina - 5 números acertados - 19 apostas ganhadoras R$ 3.989,68
Quadra - 4 números acertados - 1080 apostas ganhadoras R$ 80,21
Terno - 3 números acertados - 20668 apostas ganhadoras R$ 2,09
Premiação - 2º Sorteio
Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores
Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras R$ 5.685,30
Quadra - 4 números acertados - 913 apostas ganhadoras R$ 94,88
Terno - 3 números acertados - 18471 apostas ganhadoras R$ 2,34

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