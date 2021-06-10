Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 42 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.379 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (9) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram 02 - 08 - 26 - 32 - 46 - 56. O próximo concurso, no sábado (12), deve pagar R$ 42 milhões.

A quina teve 72 ganhadores e cada um receberá R$ 35.139,46. A quadra teve 4.222 acertadores e pagará o prêmio individual de R$ 856,07.