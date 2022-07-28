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Loteria

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 22 milhões

A quina teve 39 ganhadores e cada um vai receber R$ 46.871,70. Os 2.885 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 905,17
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

28 jul 2022 às 06:12

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 06:12

O concurso 2.504 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (28) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 14 - 33 - 41 - 42 - 44 - 55.
O próximo concurso (2.505), no sábado (30), deve pagar um prêmio de R$ 22 milhões.
A quina teve 39 ganhadores e cada um vai receber R$ 46.871,70. Os 2.885 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 905,17.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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