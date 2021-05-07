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Loteria

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 20 milhões

A quina teve 47 ganhadores e cada um receberá R$ 30.966,61. A quadra teve 3.447 acertadores e pagará o prêmio individual de R$ R$ 603,18

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 07:36

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 mai 2021 às 07:36
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 60 milhões
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 20 milhões Crédito: Wilson Dias / Agência Brasil
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.369 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (6) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram 04 - 09 - 17 - 19 - 37 - 60. O próximo concurso, no sábado (8), deve pagar R$ 20 milhões.
A quina teve 47 ganhadores e cada um receberá R$ 30.966,61. A quadra teve 3.447 acertadores e pagará o prêmio individual de R$ R$ 603,18.
As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país ou pela internet, no site da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

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