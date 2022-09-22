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Próxima chance no sábado (24)

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 170 milhões

A quina teve 202 ganhadores e cada um vai receber R$ 54.431,51. Os 17.799 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 882,48
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

22 set 2022 às 08:45

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 08:45

O concurso 2.522 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (21) no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 04 - 05 - 25 - 32 - 39 - 40.
O próximo concurso (2.523), no sábado (24), deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
A quina teve 202 ganhadores e cada um vai receber R$ 54.431,51. Os 17.799 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 882,48.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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