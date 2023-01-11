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Próximo sorteio na quinta

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 16 milhões

Nenhum sortudo acertou as seis dezenas do concurso 2.553 e prêmio principal acumula para R$ 16 milhões
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

11 jan 2023 às 09:51

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 09:51

Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 16 milhões Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O concurso 2.553 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (10) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 13 - 15 - 53 - 54 - 55- 58.
O próximo concurso (2.554), na quinta-feira (12), deve pagar prêmio de R$ 16 milhões.
A quina teve 31 ganhadores e cada um vai receber R$ 61.501,75. Os 2.575 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.057,72.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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